Addio a don Costante Il Comune è in lutto

Costante Cereda, storico parroco e cittadino benemerito scomparso lunedì, nel giorno del dolore per la morte di Papa Francesco. "Oggi tutta Inverigo piange la sua perdita e si stringe nel ricordo affettuoso di un uomo che ha saputo donare tanto a tutti noi, con dedizione, vicinanza umana e una presenza autentica e rassicurante - le parole del sindaco Francesco Vincenzi - Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di don Costante, figura amatissima e punto di riferimento per la nostra comunità, che per tanti anni ha accompagnato con dedizione, intelligenza e cuore. Ha saputo costruire legami veri, offrendo ascolto, conforto, presenza. Con il suo sguardo attento e il suo instancabile operato ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di generazioni di inverighesi. Ilgiorno.it - Addio a don Costante. Il Comune è in lutto Leggi su Ilgiorno.it Il paese si fermerà oggi per l’ultimo saluto a donCereda, storico parroco e cittadino benemerito scomparso lunedì, nel giorno del dolore per la morte di Papa Francesco. "Oggi tutta Inverigo piange la sua perdita e si stringe nel ricordo affettuoso di un uomo che ha saputo donare tanto a tutti noi, con dedizione, vicinanza umana e una presenza autentica e rassicurante - le parole del sindaco Francesco Vincenzi - Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di don, figura amatissima e punto di riferimento per la nostra comunità, che per tanti anni ha accompagnato con dedizione, intelligenza e cuore. Ha saputo costruire legami veri, offrendo ascolto, conforto, presenza. Con il suo sguardo attento e il suo instancabile operato ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di generazioni di inverighesi.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Addio a don Costante. Il Comune è in lutto; Addio a Don Costante Cereda, per anni guida della comunità; Comunità in lutto per la scomparsa di don Costante Cereda; L’addio all’ex parroco don Costante: «Ha fatto tantissimo per la sua Inverigo»; Lutto in Brianza per la scomparsa di don Costante Cereda.

Scrive msn.com: Addio a don Costante. Il Comune è in lutto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Risulta da primamonza.it: Lutto in Brianza per la scomparsa di don Costante Cereda - La comunità di Seveso, così come quella di Inverigo, in lutto per la scomparsa di don Costante Cereda. Addio a don Costante Lutto in città per la scomparsa di don Costante Cereda, avvenuta lunedì 21 a ...

Segnala laprovinciadicomo.it: L’addio all’ex parroco don Costante: «Ha fatto tantissimo per la sua Inverigo» - L’ultimo saluto a don Costante Cereda, sarà domani alle 10 (preceduta alle 9.30 dalla recita del rosario) nella parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Inverigo.