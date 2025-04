Acerra Nasconde droga in casa Arrestato 20enne

Acerra. L'uomo aveva in casa 139 involucri di cocaina e un bilancino di precisione. Trovato anche denaro in banconote di diverso taglioProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nella serata del 23 aprile, la Polizia di Stato ha Arrestato un 20enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra hanno controllato l'abitazione di un soggetto in via Muro di Piombo dove hanno rinvenuto, ben occultati nell'armadio di una stanza, 139 involucri di cocaina del peso di 20 grammi circa, un bilancino di precisione e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.Per tali motivi, i poliziotti hanno Arrestato l'indagato.

