Abuso di cannabinoidi e ansiolitici madre indagata per la morte del feto

Una donna è indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La magistratura, sospettando un "distacco intempestivo massivo di placenta in travaglio precipitoso", ha indagato la donna e disposto.

