A tu per tu con il Santo Padre Mi ha parlato di campanilismo Esperienza umana immensa

SAN BASSANO (Cremona) "È stata un’emozione indescrivibile, anche se hocon lui per pochi minuti. La coda era lunga: eravamo una cinquantina di volontari da tutta Italia. Ho portato il saluto dei miei cittadini, di don Daniele Rossi e dell’Unità pastorale di monsignor Angelo Frosi. Ho donato alun libro originale del 1943 sulla caduta del fascismo". Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano, ha giocato sul proprio cognome per strappare un sorriso al, una volta arrivato al suo cospetto. Nella doppia veste di primo cittadino e Autiere d’Italia, Papa ha incontrato ilil 6 novembre 2024 nella sala Clementina del Palazzo Apostolico del Vaticano, in udienza privata. L’incontro era stato organizzato per celebrare il settantesimo anniversario della proclamazione di San Cristoforo Martire a patrono degli Autieri d’Italia.