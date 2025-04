Agi.it - A Santa Maria Maggiore i preparativi per la tomba di Papa Francesco

AGI - A Santasi lavora per ladi. Nella Basilica, dove il Pontefice sarà sepolto secondo sua esplicita richiesta, gli operai sono impegnati perché sabato sia tutto pronto per accogliere Franciscus, questo il semplice nome che, sempre secondo le ultime volontà del, sarà apposto sulla. Al momento i fedeli che visitano la basilica, per lo più stranieri e in fila per attraversare la Porta Santa, possono solo vedere una copertura, una sorta di paravento in compensato, al di là del quale lavorano le maestranze. Un paio di addetti, puliscono per terra perché tutto sia perfetto. Lasi trova vicino alla cappella Paolina dove c'è l'icona bizantinasalus populi romani: la Madonna col bambino cheveniva a pregare spesso e volentieri, sempre prima e dopo uno dei suoi viaggi apostolici.