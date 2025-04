Lanazione.it - A San Domenico piove sull’altare: "Frati all’opera con stracci e secchi"

Il maltempo di questi giorni sta mettendo a dura prova la pazienza della comunità religiosa domenicana di Siena. Il motivo? Isono stati costretti per l’ennesima volta ad ’armarsi’ diper raccogliere l’acqua piovana filtrata dal tetto all’interno della Basilica di San, che ospita la cappella di Santa Caterina, voluta nel 1466 da Niccolò Bensi per custodire la reliquia della testa della patrona d’Italia e d’Europa.A lanciare l’allarme, stavolta è Padre Bruno Esposito, Superiore della comunità religiosa domenicana: "Sono arrivato qui tre anni fa, ma il problema delle infiltrazioni umide all’interno dell’edificio sacro si trascina da anni. La Basilica è proprietà del Fondo Edifici di culto (Fec), che fa capo al ministero dell’Interno – sottolinea –. Le risorse per intervenire sono stanziate da tempo e il Fec ha già fatto numerosi solleciti, perché si tratta di lavori di somma urgenza.