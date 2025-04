A Reggio Emilia tre scuole partecipanti al concorso AISLi Future Skills Heroes premiate per aver dato vita agli eroi delle soft skills

AISLi Future skills Heroes Competition. Il concorso ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti all’importanza delle competenze trasversali, stimolando la creazione di personaggi eroici che rappresentassero le soft skills fondamentali per la vita scolastica e futura.L'articolo A Reggio Emilia tre scuole, partecipanti al concorso AISLi Future skills Heroes, premiate per aver dato vita agli eroi delle soft skills . Leggi su Orizzontescuola.it Lo scorso 11 aprile si è svolta la cerimonia di premiazione diCompetition. Ilha avuto l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti all’importanzacompetenze trasversali, stimolando la creazione di personaggici che rappresentassero lefondamentali per lascolastica e futura.L'articolo Atrealper

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ne parlano su altre fonti: Con Edustratombola oltre 1000 ragazzi delle primarie in festa al PalaBigi; Reggio Emilia, 14enne molestata dai compagni di scuola al parco: tre indagati per violenza; Spray al peperoncino a scuola a Reggio Emilia: paura e cinque studenti in pronto soccorso. Video; Scuole a Reggio Emilia, calo record degli studenti: -558 in un anno. I numeri dell’Annuario; Reggio Emilia, 14enne denuncia: bullizzata e molestata da compagni di scuola.

Da msn.com: Scuola e pubblico impiego: attese oltre 20mila presenze alle urne - Reggio Emilia Il triduo di Pasqua, che è tempo di vacanze scolastiche, sarà preceduto da tre giorni di voto nelle scuole, negli ospedali e in tutti gli uffici pubblici. Lunedì, martedì e mercoledì più ...

Scrive nextstopreggio.it: In Sala del Tricolore l’ultimo saluto a Carla Rinaldi - In una Sala del Tricolore affollata, oggi l’ultimo saluto di Reggio Emilia a Carla Rinaldi, pedagogista artefice del ‘Reggio Emilia approach’, il metodo di insegnamento negli asili e nelle scuole ...

Segnala strettoweb.com: Elezioni RSU Scuola, risultato storico al Liceo “da Vinci” di Reggio: trionfa la UIL Rua con oltre il 63% dei consensi - “Non era mai accaduto prima che alle elezioni RSU della scuola un’unica lista riuscisse ad ottenere 4 seggi su 6 e consentisse a tutti i candidati di essere eletti. Questo colpo straordinario, forse u ...