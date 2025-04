A fuoco Ford Kuga sul posto vigili del fuoco e carabinieri zona invasa dal fumo

vigili del fuoco attorno alle 23 di ieri, mercoledì 23 aprile, in via Sicilia a Brindisi per un incendio divampato su un'auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Ford Kuga. Da quanto si apprende si tratterebbe di autocombustione, l'incendio sarebbe partito dal vano.

