A chi ha dato fastidio Papa Francesco

"Chi ha dato fastidio a Papa Francesco?": tra accuse, riforme e scandali, emerge il profilo di un Papa rivoluzionario. "Non servo del potere", dicevano. Ma chi lo ha veramente osteggiato?

Ne parlano su altre fonti: Morte di Papa Francesco: don Farinella, Ha dato fastidio alla Chiesa, ma non si torna indietro; Ieri sera a San Giovanni il Vescovo di Fiesole per commemorare Papa Francesco; Corriere dello Sport: “Ok al rinvio ma il recupero mercoledì ha dato fastidio. Fiorentina aiutata dal Cagliari”; Da tutto il mondo per Papa Francesco: “Qui per dirgli che gli vogliamo bene”; Il mio Papa è Benedetto: tutte le volte che Salvini ha criticato Papa Francesco, anche se ora lo piange.

Secondo genovatoday.it: Morte di Papa Francesco: don Farinella, "Ha dato fastidio alla Chiesa, ma non si torna indietro" - Il parroco della chiesa di San Torpete: "Bergoglio ha vissuto per la strada, andava a lavorare in metropolitana, a piedi, non aveva l'auto di rappresentanza, una successione è difficile, lui ragionava ...

Segnala fanpage.it: “Il mio Papa è Benedetto”: tutte le volte che Salvini ha criticato Papa Francesco, anche se ora lo piange - La morte di Papa Francesco ha riaperto il dibattito sulla relazione conflittuale con Matteo Salvini, emersa in anni di divergenze su temi politici e religiosi ...

Secondo milano.corriere.it: Delpini: «Papa Francesco parlava di pace e di povertà, per questo dava fastidio. Si è fatto voce di coloro che non hanno voce» - Delpini alla messa di suffragio in Duomo: «Così sono i cristiani a Pasqua, irritanti». Per la celebrazione usato il calice donato dal Papa nel 2017 al cardinale Angelo Scola ...