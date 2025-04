4 Di Sera Simonetta Matone imbarazza la sinistra sul Papa Cosa ho sentito

sinistra non si smentisce. L'ultima trovata? Attaccare Giorgia Meloni anche sul Papa. Accade a 4 Di Sera dove Fiorella Zabatta, di Alleanza Verdi e sinistra italiana, arriva addirittura a dire: "Papa Francesco parlava di pace, invece il Governo Meloni è andato a riarmare l'Italia. Oggi è facile richiamare la sua figura senza però aver perseguito quello che diceva". Quanto basta a scatenare Simonetta Matone. La deputata della Lega, ospite della puntata di mercoledì 23 aprile, non attende prima di replicare: "Papa Francesco è stato addirittura accusato dalla sinistra di non distinguere tra aggredito e aggressore. Quindi se c'è qualcuno che strumentalizza è la banalità assoluta dell'opposizione. Io ho sentito dei discorsi di una banalità sconvolgente". E ancora, riportando la sua testimonianza nello studio di Rete 4: "Pensate che io ero molto agitata perché ero l'unico deputato, gli altri erano segretari di partito e capigruppo, a prendere la parola, ma mi sono così indignata per il discorso che mi aveva preceduto, che mi sono immediatamente calmata.

