32enne trovato ferito alla gola indagini in corso sul aggressione

trovato gravemente ferito alla gola in una strada dell'Aquila; si indaga sulle cause dell'accaduto.? Nelle prime ore del mattino di ieri, un uomo di 32 anni, di origine ivoriana, è stato rinvenuto in gravi condizioni all'incrocio tra via Codalunga e la strada regionale 5 bis, nel quartiere Bellavista dell'Aquila. Presentava ferite da taglio alla testa, agli arti e, in particolare, una profonda lesione al collo, compatibile con un tentativo di sgozzamento. L'uomo, sebbene cosciente, era in stato di shock e con difficoltà nell'espressione verbale. Un passante ha allertato i soccorsi, e il 118 ha trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale San Salvatore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, è ricoverato nel reparto di Chirurgia e non sarebbe in pericolo di vita. Abruzzo24ore.tv - 32enne trovato ferito alla gola: indagini in corso sull'aggressione Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Un uomo di 32 anni è statogravementein una strada dell'Aquila; si indagae cause dell'accaduto.? Nelle prime ore del mattino di ieri, un uomo di 32 anni, di origine ivoriana, è stato rinvenuto in gravi condizioni all'incrocio tra via Codalunga e la strada regionale 5 bis, nel quartiere Bellavista dell'Aquila. Presentava ferite da tagliotesta, agli arti e, in particolare, una profonda lesione al collo, compatibile con un tentativo di sgozzamento. L'uomo, sebbene cosciente, era in stato di shock e con difficoltà nell'espressione verbale. Un passante ha allertato i soccorsi, e il 118 ha trasportato d'urgenza ilall'ospedale San Salvatore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, è ricoverato nel reparto di Chirurgia e non sarebbe in pericolo di vita.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Coltellata alla gola, paura per un 32enne trovato riverso a terra; L'Aquila, agguato ad un 32enne accoltellato alla gola: si indaga per tentato omicidio; Aggredito e ferito alla gola con un coccio di bottiglia. Grave un 33enne; In autobus con un coltello, scende e accoltella alla gola un passante; GRAFFIGNANA - Il 25enne ferito a coltellate resta ricoverato al San Matteo. Si indaga per lesioni. Il video-aggiornamento.

Risulta da ilmessaggero.it: L'Aquila, agguato ad un 32enne accoltellato alla gola: si indaga per tentato omicidio - ALLARME SICUREZZA Una decina di giorni fa, un tentato omicidio con protagonisti in negativo due giovani aquilani; ieri mattina, un’analoga aggressione, ma in chiave tutta straniera.

Secondo msn.com: Trovato ucciso con una coltellata, fermato presunto omicida - (ANSA) - VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA), 27 APR - Un uomo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri per l'uccisione di un 32enne, trovato stamane ... con una profonda ferita ad un fianco ...

Riporta msn.com: La tragedia di un 32enne, trovato morto in casa dai familiari - È stato trovato senza vita nel suo appartamento, i carabinieri indagano sulle cause. È la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a Pietrarubbia dove un 32enne ha perso la vita mentre si ...