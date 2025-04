29 Aprile Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

29 Aprile è il 119º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 247 giorni alla fine dell'anno.

Fase lunare: Gibbosa crescente

Santo del giorno: Santa Caterina da Siena, compatrona d'Italia e d'Europa

Proverbio del giorno: D'Aprile, va il villano e il gentile

Riporta vicenzatoday.it: 29 Aprile | oroscopo segno per segno, serve comunicazione e leggerezza - TORO Amore: La Luna in Gemelli porta leggerezza nelle relazioni. Momento ideale per condividere momenti spensierati con il partner. Lavoro: Il Sole nel tuo segno ti rende determinato. Approfitta per ...