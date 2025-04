25 aprile scontri a Torino tra antagonisti e polizia

polizia, la sinistra parlamentare ringrazia gli agenti per aver protetto i militanti dalla furia dei facinorosi dei centri sociali di Torino Ilgiornale.it - 25 aprile, scontri a Torino tra antagonisti e polizia Leggi su Ilgiornale.it Dopo averli difesi e aver messo in dubbio l'operato della, la sinistra parlamentare ringrazia gli agenti per aver protetto i militanti dalla furia dei facinorosi dei centri sociali di

Si temono tensioni per la mattinata del 25 aprile a Roma dove sono previsti i cortei della comunità ebraica e quelli pro Palestina.Continua a leggere 🔗fanpage.it

In vista del corteo, il dispositivo di sicurezza è stato rafforzato. Inoltre, si cercherà di impedire ai Giovani palestinesi di prendere la testa del serpentone che da Porta Venezia arriverà in Duomo 🔗ilgiornale.it

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha rivolto un appello a tutti coloro che intendono scendere in piazza a Roma nel giorno della Festa della Liberazione: "Siccome ci sono state delle tensioni mi sento di fare un richiamo affinché tutto si svolga come deve essere per quanto riguarda il 25 aprile che è una giornata importante per il nostro Paese". 🔗fanpage.it

