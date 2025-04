25 aprile Perugia festeggia gli 80 anni della Liberazione gli eventi e il covegno

aprile, 80esimo anniversario della Liberazione, sono previste le seguenti iniziative: il 25 aprile alle 10.30 è in programma la deposizione di corone al Sacello dei Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’oro della Resistenza presso il Civico Cimitero. Alle 11.15 in Borgo XX. Perugiatoday.it - 25 aprile, Perugia festeggia gli 80 anni della Liberazione: gli eventi e il covegno Leggi su Perugiatoday.it In occasione del 25, 80esimoversario, sono previste le seguenti iniziative: il 25alle 10.30 è in programma la deposizione di corone al Sacello dei Caduti e sulle tombe delle Medaglie d’oroResistenza presso il Civico Cimitero. Alle 11.15 in Borgo XX.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Altre fonti ne stanno dando notizia: 25 aprile, Perugia festeggia gli 80 anni della Liberazione: gli eventi e il covegno; Il 25 aprile in Umbria, le cerimonie per gli 80 anni dalla Liberazione; Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni a Perugia; 25 Aprile 2025; Lutto nazionale per papa Francesco: salta il concerto del 25 aprile degli Osaka Flu a Città di Castello.

Lo riporta msn.com: Presidente Assemblea Umbria, 25 aprile sobrio? non è una festa - (ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Per la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Sarah Bistocchi il 25 aprile "non si tratta di celebrare in modo più o meno sobrio, perché non è una festa; si tratt ...

Risulta da money.it: Cosa si festeggia il 25 aprile, storia e motivi della Festa della Liberazione - Il 25 aprile in Italia si festeggia la Festa della Liberazione, ma in pochi conoscono la storia e i motivi di questa celebrazione: ecco perché si è scelto questo giorno e il suo significato.

Segnala umbria24.it: Perugia, 25 aprile: confermate tutte le iniziative. Il programma - di D.B. In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, a Perugia tutte le celebrazioni previste per il 25 aprile – giorno che precede quello dei funerali di papa Bergoglio – si svolgeranno ...