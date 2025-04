25 aprile per l’80esimo anniversario Mattarella ha scelto Genova

Mattarella ha scelto di celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione a Genova, città insignita della medaglia d’oro al valor militare per aver sconfitto l’esercito tedesco con la sola forza della Resistenza e della cittadinanza. Una scelta non casuale quella del capo dello Stato: Genova scrisse infatti una delle pagine più importanti della lotta partigiana al nazifascismo e ne divenne simbolo, una vittoria popolare e frutto della collaborazione tra Cln e genovesi. L’anno scorso il capo dello Stato scelse Civitella Val di Chiana dove fu perpetrata una strage di civili, “sono venuto qui nel luogo simbolo della barbarie nazifascista – disse – per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra”.Per Mattarella il 25 aprile è “la ricorrenza fondante” del paese e Genova ne rappresenta probabilmente l’inizio della rinascita. Lopinionista.it - 25 aprile, per l’80esimo anniversario Mattarella ha scelto Genova Leggi su Lopinionista.it ROMA – Sergiohadi celebraredella Liberazione a, città insignita della medaglia d’oro al valor militare per aver sconfitto l’esercito tedesco con la sola forza della Resistenza e della cittadinanza. Una scelta non casuale quella del capo dello Stato:scrisse infatti una delle pagine più importanti della lotta partigiana al nazifascismo e ne divenne simbolo, una vittoria popolare e frutto della collaborazione tra Cln e genovesi. L’anno scorso il capo dello Stato scelse Civitella Val di Chiana dove fu perpetrata una strage di civili, “sono venuto qui nel luogo simbolo della barbarie nazifascista – disse – per fare memoria di tutte le vittime dei crimini di guerra”.Peril 25è “la ricorrenza fondante” del paese ene rappresenta probabilmente l’inizio della rinascita.

