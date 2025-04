25 Aprile ottant’anni dopo i nuovi storici della Resistenza contro l’uso politico della storia Segui Millennium Live

Aprile, ottant’anni dopo: i nuovi storici della Resistenza contro l’uso politico della storia. Il 25 Aprile alle 12 torna Millennium Live con lo storico Eric Gobetti e Salvatore Cannavò. Presenta Mario Portanova (Millennium)L'articolo 25 Aprile, ottant’anni dopo: i nuovi storici della Resistenza contro l’uso politico della storia. Segui Millennium Live proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - 25 Aprile, ottant’anni dopo: i nuovi storici della Resistenza contro l’uso politico della storia. Segui Millennium Live Leggi su Ilfattoquotidiano.it 25: i. Il 25alle 12 tornacon lo storico Eric Gobetti e Salvatore Cannavò. Presenta Mario Portanova ()L'articolo 25: iproviene da Il Fatto Quotidiano.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: 25 aprile, 80 anni dopo: siamo ancora liberi di ricordare?; Uil Liguria in corteo per la Liberazione: “Con le bandiere listate a lutto per il papa”; 25 aprile, ottant’anni al presente nella Storia del Paese; Il 25 aprile stiamo con chi ha combattuto per la nostra liberazione; 25 Aprile, gli ottant’anni: Repubblica racconta Napoli dopo le Quattro Giornate.

Scrive informazione.it: Il 25 aprile, ottant’anni dopo: memoria, polemiche e il peso della storia - L’anniversario della Liberazione, che ogni 25 aprile riaccende il dibattito pubblico, quest’anno assume un significato ancora più profondo: sono passati ottant’anni da quel giorno del 1945 in cui il C ...

Lo riporta chiamamicitta.it: PCI Federazione Riminese: “Celebriamo la Liberazione 80anni dopo vivendo un tempo di ritorno della guerra” - PCI Federazione Riminese celebra il 25 aprile ricordando che “ottant’anni fa, dopo vent’anni di dittatura fascista l’Italia si liberò dal tallone di ferro nazista e dai complici fascisti di Hitler. Li ...

Riporta informazione.it: 80 anni dalla Liberazione, 25 aprile tra polemiche e commemorazioni - Sarà un 25 aprile davvero speciale perché sono passati ottant’anni dalla Liberazione e la Storia ci costringe a fare i conti con alcuni concetti chiave della nostra identità. Innanzitutto con il conce ...