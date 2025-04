25 Aprile Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 115º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 251 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa crescentesanto del giorno: San Marco evangelistaproverbio del giorno: Se per San Marco gocciola lo spino, abbondanza di pane e vinoOroscopo del 25 Aprile 2025. Trevisotoday.it - 25 Aprile | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi su Trevisotoday.it Il 25è il 115ºdell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 251 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa crescentedel: San Marco evangelistadel: Se per San Marco gocciola lo spino, abbondanza di pane e vinodel 252025.

