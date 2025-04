Lapresse.it - 25 aprile, La Russa rivendica antifascismo

Leggi su Lapresse.it

Celebrazioni per il 25in Senato. Ignazio La, in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione in Aula al Senato, ha dichiarato: “Ricorre la data di Liberazione dall’occupazione del nazismo e dalla sconfitta del fascismo. Non è da oggi che c’è il mio convincimento personale e della mia parte politica di rispetto e piena adesione ai valori della Costituzione e quindi di rispetto della data che vide il ritorno della libertà. Leggo una parte del documento scritto a Fiuggi in cui senza reticenze affermavamo che l’fu il momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato”. “Questa data deve essere un momento di unione e non di divisione. La mia massima ambizione è andare ancora più avanti, come tentarono di fare sia Berlusconi che Violante.