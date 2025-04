25 aprile in Toscana appuntamenti e concerti per l’80esimo della Liberazione

aprile 2025 – La Toscana si prepara a celebrare il 25 aprile con tanti eventi che attraversano le piazze, i musei, i teatri e i sentieri della memoria. Dalla solennità delle cerimonie istituzionali alle marce, passando dalle iniziative culturali, come riporta il sito agenziaimpress, la Festa della Liberazione in Toscana si trasforma in un grande racconto collettivo.Firenze: tra arte urbana e storia Nel cuore del capoluogo toscano, il giorno della Liberazione comincia con gesti carichi di significato: la deposizione di corone ai monumenti ai caduti e un corteo che attraversa i luoghi simbolo della Resistenza. La città di Firenze celebra questa giornata con una serie di iniziative istituzionali: Alle ore 10 in piazza dell’Unità Italiana cerimonia con deposizione di una corona di alloro e onore ai caduti di tutte le guerre, corteo per raggiungere Palazzo Vecchio. Lanazione.it - 25 aprile in Toscana, appuntamenti e concerti per l’80esimo della Liberazione Leggi su Lanazione.it Firenze, 242025 – Lasi prepara a celebrare il 25con tanti eventi che attraversano le piazze, i musei, i teatri e i sentierimemoria. Dalla solennità delle cerimonie istituzionali alle marce, passando dalle iniziative culturali, come riporta il sito agenziaimpress, la Festainsi trasforma in un grande racconto collettivo.Firenze: tra arte urbana e storia Nel cuore del capoluogo toscano, il giornocomincia con gesti carichi di significato: la deposizione di corone ai monumenti ai caduti e un corteo che attraversa i luoghi simboloResistenza. La città di Firenze celebra questa giornata con una serie di iniziative istituzionali: Alle ore 10 in piazza dell’Unità Italiana cerimonia con deposizione di una corona di alloro e onore ai caduti di tutte le guerre, corteo per raggiungere Palazzo Vecchio.

