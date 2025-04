25 aprile i ProPal alzano la tensione minacce alla Brigata ebraica

aprile, che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Occhi puntati su possibili tensioni, in particolare a Milano e Roma mentre a Torino i centri sociali e gli attivisti Pro Palestina hanno già provocato disordini (nella foto in alto) con Italia Viva e PiùEuropa che denunciano: aggrediti militanti solo perché portavano bandiere dell'Ue e dell'Ucraina. Due i cortei nella capitale: l'Anpi venerdì inizierà le commemorazioni alle 8:30 con l'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine. Poi il corteo, che partirà alle 9:30 da largo Bompiani per arrivare a Parco Schuster, luogo in cui si terranno comizi, musiche, letture e il pranzo della Liberazione. Iltempo.it - 25 aprile, i ProPal alzano la tensione: minacce alla Brigata ebraica Leggi su Iltempo.it Le piazze d'Italia si preparano a celebrare gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Previsti cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutta la Penisola per la festività del 25, che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Occhi puntati su possibili tensioni, in particolare a Milano e Roma mentre a Torino i centri sociali e gli attivisti Pro Palestina hanno già provocato disordini (nella foto in alto) con Italia Viva e PiùEuropa che denunciano: aggrediti militanti solo perché portavano bandiere dell'Ue e dell'Ucraina. Due i cortei nella capitale: l'Anpi venerdì inizierà le commemorazioni alle 8:30 con l'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine. Poi il corteo, che partirà alle 9:30 da largo Bompiani per arrivare a Parco Schuster, luogo in cui si terranno comizi, musiche, letture e il pranzo della Liberazione.

