25 aprile Grimaldi Avs legge in Aula i testi delle canzoni partigiane La Liberazione è divisiva solo se si è fascisti

Grimaldi è intervenuto in Aula durante le celebrazioni in vista del 25 aprile. Con due fazzoletti al collo, uno rosso delle Brigate Garibaldi e uno tricolore dell’Anpi, Grimladi ha letto i testi di alcune canzoni partigiane mischiate con brani di Fenoglio. “Noi non dimentichiamo che la nostra sovranità repubblicana è figlia del popolo e della lotta – ha detto Grimaldi – C’è chi pur di non celebrare quelle generazioni sostiene che la Liberazione fu unicamente l’esito dell’avanzata degli alleati. Anche se quei ragazzi e quelle ragazze avessero anticipato di un solo mese la Liberazione dal nazifascismo, avrebbero restituito al nostro futuro una possibilità incomparabile che dovrebbe essere cara anche a chi nega o dileggia quei momenti, essere padroni del proprio destino. Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Grimaldi (Avs) legge in Aula i testi delle canzoni partigiane: “La Liberazione è divisiva solo se si è fascisti” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il deputato di Avs Marcoè intervenuto indurante le celebrazioni in vista del 25. Con due fazzoletti al collo, uno rossoBrigate Garibaldi e uno tricolore dell’Anpi, Grimladi ha letto idi alcunemischiate con brani di Fenoglio. “Noi non dimentichiamo che la nostra sovranità repubblicana è figlia del popolo e della lotta – ha detto– C’è chi pur di non celebrare quelle generazioni sostiene che lafu unicamente l’esito dell’avanzata degli alleati. Anche se quei ragazzi e quelle ragazze avessero anticipato di unmese ladal nazifascismo, avrebbero restituito al nostro futuro una possibilità incomparabile che dovrebbe essere cara anche a chi nega o dileggia quei momenti, essere padroni del proprio destino.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti: 25 aprile, Grimaldi (Avs) legge in Aula i testi delle canzoni partigiane: “La Liberazione è divisiva…; «No alla pena di morte per Luigi Mangione»; Meloni, la richiesta di Avs: Intervenga per impedire la pena di morte a Luigi Mangione | .it; Grimaldi (Avs) e Diena (Se), Cpr Torino da chiudere per sempre; Grimaldi (Avs) attacca Urso: “Tolga il cappello di Trump. Ha appena detto a Meloni di baciargli il….

Riporta ilfattoquotidiano.it: Grimaldi: “Che fine ha fatto la ministra Calderone? Ci dica come intende aumentare i salari dei lavoratori” - con la Lega o con AVS e i 5 Stelle, disponibili a tutto e al contrario di tutto, in totale disprezzo di quella gravitas e di quell’etica di cui ci si riempie la bocca con prosopopea auto ...

Da ansa.it: Guarda (Avs), 'il 25 aprile per difendere la libertà in Europa' - "Il 25 aprile per riaffermare i valori costituzionali, per ricordarci che la libertà, la giustizia e la memoria sono baluardi da difendere. Un giorno per ricordare come il governo Meloni stia tentando ...

Come scrive msn.com: Grimaldi (Avs): Grazie ai rivoluzionari di Ventotene abbiamo la nostra democrazia - Così il deputato di Allenaza Verdi e sinistra Marco Grimaldi durante il suo intervento alla Camera riferendosi ai confinati politici che parteciparono alla stesura del Manifesto di Ventotene.