25 aprile Effetto sobrietà tra polemiche e cortei ridotti

aprile, ma tutte le cerimonie nel contesto del lutto nazionale. Fatto sta che fra patrocini negati e ridimensionamenti delle celebrazioni, quella di domani si preannuncia come una festa dai toni molto sommessi in molti comuni. A questo, poi, si aggiunge il timore di scontri nelle piazze. A Milano, ad esempio, dove i giovani palestinesi hanno annunciato di volere conquistare la testa del corteo. "Siamo preoccupati ovviamente. Dico solo che chi ha intenzione di rovinarci la festa fa un favore solo alle destre". A dirlo è Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, rispondendo all'annuncio dei giovani palestinesi di voler conquistare la testa del corteo. Agi.it - 25 aprile: "Effetto sobrietà" tra polemiche e cortei ridotti Leggi su Agi.it AGI - Sarà, come spiegato da Antonio Tajani, che quello del ministro Musumeci è stato un "richiamo generale" che non aveva come oggetto le sole celebrazioni del 25, ma tutte le cerimonie nel contesto del lutto nazionale. Fatto sta che fra patrocini negati e ridimensionamenti delle celebrazioni, quella di domani si preannuncia come una festa dai toni molto sommessi in molti comuni. A questo, poi, si aggiunge il timore di scontri nelle piazze. A Milano, ad esempio, dove i giovani palestinesi hanno annunciato di volere conquistare la testa del corteo. "Siamo preoccupati ovviamente. Dico solo che chi ha intenzione di rovinarci la festa fa un favore solo alle destre". A dirlo è Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, rispondendo all'annuncio dei giovani palestinesi di voler conquistare la testa del corteo.

Su altri siti se ne discute

Il giorno successivo alla morte di Papa Francesco, all’uscita da Palazzo Chigi, il ministro Nello Musumeci diceva ai giornalisti: “Festa per il 25 aprile? Tutte le cerimonie sono consentite, purché svolte con sobrietà“. Si era appena concluso il Cdm, con la decisione del governo di stabilire cinque giorni di lutto nazionale per il Pontefice. Cinque giorni, un numero sufficiente perché anche le celebrazioni per l’80esimo anniversario dalla Liberazione nazifascista rientrassero nel conteggio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] ... 🔗scuolalink.it

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. Sono gli eventi che punteggeranno in Brianza la ... 🔗ilgiorno.it

25 aprile, l’effetto “sobrietà” del governo: cortei annullati, Bella ciao vietata e la…; Liberazione, le conseguenze sul 25 aprile “con sobrietà” del governo Meloni: annullamenti e Bella Ciao vietata; Il 25 aprile disobbediente: cortei ovunque; Bassano Notizie: BASSANO. “SOBRIETA’ DEGLI UBRIACHI”, POLEMICHE E VELENI SUL 25 APRILE. 🔗Ne parlano su altre fonti