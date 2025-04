Ilsecoloxix.it - 25 Aprile, doppio corteo di Genova Antifascista e studenti. Traffico a rischio caos | Foto

Leggi su Ilsecoloxix.it

– Auto e bus deviati in piazza Tommaseo verso via Dassori, per evitare il passaggio in via Montevideo, dove sono schierati diversi mezzi antisommossa della polizia, inclusi gli alari. Il .