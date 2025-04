25 aprile celebrazioni in Parlamento

Parlamento celebra gli 80 anni dalla Liberazione dal nazi-fascismo con i dibattiti in Aula di Senato e Camera. "Spero che questa sia una data di tutti", ha detto il presidente del Senato La Russa auspicando che sia un "momento di unione e non di divisione". Invita ad alzarsi in piedi per ricordare insieme "i caduti di tutte le guerre" e a "qualche minuto di raccoglimento". Il presidente della Camera, Fontana: "La pluralità della Resistenza fu la sua forza". Il 25 aprile "monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.37 Ilcelebra gli 80 anni dalla Liberazione dal nazi-fascismo con i dibattiti in Aula di Senato e Camera. "Spero che questa sia una data di tutti", ha detto il presidente del Senato La Russa auspicando che sia un "momento di unione e non di divisione". Invita ad alzarsi in piedi per ricordare insieme "i caduti di tutte le guerre" e a "qualche minuto di raccoglimento". Il presidente della Camera, Fontana: "La pluralità della Resistenza fu la sua forza". Il 25"monito a ripudiare ogni forma di sopraffazione".

