25 aprile a Bologna Pratello e Bolognina kermesse bis Corteo in centro

Bologna, 24 aprile 2025 – La sobrietà richiesta dal governo per il lutto nazionale di Papa Francesco non ferma le celebrazioni a Bologna per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.Il sindaco Matteo Lepore, in piazza Nettuno per ricordare la Liberazione di Bologna da parte dei polacchi con una nuova lapide, tiene il punto: “Lasciamo il commento a chi preferisce sempre mettere parole velenose. Io preferisco che si parli del 25 aprile e del suo significato e credo che questo faremo in piazza”. E rimarca l’importanza delle celebrazioni (alle quali non dovrebbero prendere parte esponenti del governo, ma ci sarà come gli anni scorsi il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami): “Bologna il 25 aprile – dice Lepore – si riempie di feste di strada con centinaia di iniziative. Ilrestodelcarlino.it - 25 aprile a Bologna. Pratello e Bolognina, kermesse bis. Corteo in centro Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 242025 – La sobrietà richiesta dal governo per il lutto nazionale di Papa Francesco non ferma le celebrazioni aper l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.Il sindaco Matteo Lepore, in piazza Nettuno per ricordare la Liberazione dida parte dei polacchi con una nuova lapide, tiene il punto: “Lasciamo il commento a chi preferisce sempre mettere parole velenose. Io preferisco che si parli del 25e del suo significato e credo che questo faremo in piazza”. E rimarca l’importanza delle celebrazioni (alle quali non dovrebbero prendere parte esponenti del governo, ma ci sarà come gli anni scorsi il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami): “il 25– dice Lepore – si riempie di feste di strada con centinaia di iniziative.

Su altri siti se ne discute

di RedazioneIl noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso così riguardo alla lotta scudetto in Serie A tra l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, il noto giornalista Xavier Jacobelli si è soffermato anche sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter. CHI VINCE LO SCUDETTO? – «Questa risposta alla sua domanda la potremo dare alla fine di Aprile perché l’Inter ha otto partite nell’arco di venticinque giorni, la prima l’ha giocata nel derby nella ... 🔗internews24.com

Bologna, 18 aprile 2025 – Il 25 aprile al Pratello parte, come di consueto, con polemica, tant’è che a fronte della festa di ‘Pratello R’esiste’ è già arrivata una diffida a sindaco e Comune da parte dei residenti. Ma l’appuntamento nella via della movida tornerà per il diciottesimo anno. Da qui, l’amministrazione ha pubblicato un’ordinanza per cercare di limitare i disagi ed evitare che la festa superi i limiti. La stretta su alcol e orari La stretta del Comune parte dagli orari dei locali ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna, 24 aprile 2025 – Sono tante le iniziative nelle piazze, giardini, cinema del centro storico e in provincia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione di Bologna che si svolgeranno oggi, alcune proseguiranno anche nei prossimi giorni. SOTTO LE DUE TORRI Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra, presente l’assessore Daniele Ara. Alle 10.15, in piazza del Nettuno, alzabandiera con picchetto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pratello R'esiste: il 25 aprile in via del Pratello; Il programma completo del 25 aprile al Pratello; 25 aprile a Bologna. Pratello e Bolognina, kermesse bis. Corteo in centro; “25 aprile in Bolognina”, come cambia il traffico. 🔗Ne parlano su altre fonti

25 aprile a Bologna. Pratello e Bolognina, kermesse bis. Corteo in centro - Il sindaco tira dritto e replica alla richiesta del governo sulla sobrietà: “Questo giorno lo vivremo con gioia”. Rischio tensioni per il corteo di Potere al popolo contro il riarmo Ue e il presidio a ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Un 25 aprile di polemiche ’Pratello R’esiste’ attacca: "Noi non stiamo zitti" - Gli organizzatori rispondono all’invito del governo per una giornata "sobria". Dalle 10 previsto un corteo da piazza dell’Unità: "Contro guerra e riarmo". 🔗msn.com

25 aprile 2025 al Pratello di Bologna: cosa vieta l’ordinanza e strade chiuse - Le regole del Comune per la festa della Liberazione: niente contenitori di vetro, sagrato della Basilica di San Francesco off-limits e locali chiusi dalle 20.30. Modifica alla viabilità con diverse st ... 🔗msn.com