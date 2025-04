Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile 1945, la Liberazione lunga un mese: come si arrivò alla rivolta finale contro il nazifascismo

Il 25è lungo più o meno un, l’ultimo dei venti di Resistenza. E’ il tempo dell’insurrezione, della resa dei conti, della battaglia. Il primo passo formale porta la data del 29 marzo: il Cln nomina un “comitato insurrezionale”, ne fanno parte l’intellettuale Emilio Sereni per il Pci, il giornalista Leo Valiani per il Partito d’Azione, l’avvocato Sandro Pertini per il Psi; antifascisti della prima ora, perseguitati, confinati, esuli. Non è un caso che già il giorno dopo comandante e vice della struttura militare della Resistenza (il generale Raffaele Cadorna e Ferruccio Parri) siano a Caserta per incontrare il comando alleato: gli americani fino all’ultimo chiederanno ai partigiani di evitare insurrezioni e azioni autonome, ma mainell’ultimosaranno ignorati da tutti i leader della Resistenza.