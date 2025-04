200 euro di bonus per 8 milioni di famiglie il decreto bollette è legge

legge di conversione del decreto bollette. Sul piatto un pacchetto da 3 miliardi di euro per contrastare il caro energia, destinato a famiglie e imprese. Incluso un bonus di 200 euro per 8 milioni di famiglie. Dday.it - 200 euro di bonus per 8 milioni di famiglie: il decreto bollette è legge Leggi su Dday.it Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno didi conversione del. Sul piatto un pacchetto da 3 miliardi diper contrastare il caro energia, destinato ae imprese. Incluso undi 200per 8di

