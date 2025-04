Zcs Firenze cambia tutto ultimi giorni per registrare la targa Ecco come fare

Firenze, 23 aprile 2025 – Ancora pochi giorni per mettersi in regola con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs (zone a controllo sosta) di residenza. Dal primo maggio, infatti, non sarà più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita: sarà obbligatorio registrare la targa del proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30 aprile. Campagna informativa finalizzata alla registrazione Procedura obbligatoria e rischi Opzioni di parcheggio nelle altre Zcs Automazione dei controlli Agevolazioni per categorie speciali Campagna informativa finalizzata alla registrazioneAl momento, però, due terzi dei residenti non hanno ancora effettuato la registrazione. Lanazione.it - Zcs Firenze, cambia tutto: ultimi giorni per registrare la targa. Ecco come fare Leggi su Lanazione.it , 23 aprile 2025 – Ancora pochiper mettersi in regola con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs (zone a controllo sosta) di residenza. Dal primo maggio, infatti, non sarà più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita: sarà obbligatorioladel proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30 aprile. Campagna informativa finalizzata alla registrazione Procedura obbligatoria e rischi Opzioni di parcheggio nelle altre Zcs Automazione dei controlli Agevolazioni per categorie speciali Campagna informativa finalizzata alla registrazioneAl momento, però, due terzi dei residenti non hanno ancora effettuato la registrazione.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Zcs Firenze, cambia tutto: ultimi giorni per registrare la targa. Ecco come fare; Rivoluzione sosta, addio vetrofanie: 'mini abbonamenti' per parcheggiare; Parcheggio a Firenze, per le Zcs tanti mini abbonamenti: così cambia la sosta (dopo l'addio alla vetrofania); Firenze, addio vetrofanie: arrivano i Pass Sosta, i nuovi abbonamenti Zcs per i residenti. E il controllo diventa digitale; Rivoluzione nella sosta a Firenze, spariscono le vetrofanie per i residenti in Zcs.

Su questo argomento da altre fonti: Post vetrofanie, a Firenze arrivano i Pass Sosta; Tramvia di Firenze, cambia tutto: ecco le novita'.