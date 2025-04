Yildiz Nico Gonzalez avvicendamento tattico tra il turco e l’argentino in Parma Juve ecco come cambiano i bianconeri dopo l’ingresso in campo del 10

Yildiz Nico Gonzalez, l'ingresso del 10 bianconero provoca un avvicendamento tattico con l'argentino: come cambiano i bianconeri nella sfida contro il Parma

Poco prima dell'ora di gioco di Parma Juve Igor Tudor si è giocato il secondo dei cinque cambi a disposizione. Weston McKennie ha lasciato spazio a Kenan Yildiz. L'ingresso in campo del numero 10 bianconero ha provocato un cambiamento tattico, che coinvolge anche Nico Gonzalez.

Il turco ha preso il posto dell'argentino sulla trequarti campo, posizionandosi sul settore di centrosinistra e affiancando Francisco Conceicao per creare una batteria di trequartisti tutta nuova. "Trasloca" a centrocampo, sulla fascia destra, Nico Gonzalez.

