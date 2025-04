WWE Roast of WrestleMania Nia Jax fa strage tra Becky Lynch e Charlotte Flair

Roast of WrestleMania doveva essere uno spettacolo scandaloso, e Nia Jax ha fatto in modo che lo fosse con un attacco al vetriolo diretto a Charlotte Flair e Becky Lynch. Durante l'evento, che si è svolto al BleauLive Theatre di Las Vegas dopo la seconda serata di WrestleMania 41, le cose sono rapidamente degenerato quando Nia ha preso il microfono. Secondo un utente di Reddit presente, Nia Jax avrebbe detto a Charlotte senza giri di parole di andarsene a f****lo e che nessuno la voleva lì, aggiungendo che sarebbe stato meglio se fosse rimasta a casa a preoccuparsi dei suoi 3 ex-mariti. Lo stesso partecipante ha raccontato inoltre che Nia ha "attaccato Cody per la sua falsità e mancanza di autenticità", precisando che "non erano semplici battute, ma uno sfogo di rancori".Il Roast, condotto dal comico Tony Hinchcliffe, era già fuori controllo, con battute volgari e senza alcun limite, ma le stoccate di Nia hanno scioccato anche il pubblico già abbastanza scatenato di Las Vegas.

