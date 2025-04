WWE Possibile promozione per Tony D’Angelo main roster sempre più vicino

Tony D’Angelo sarebbe tra i nomi presi in considerazione per una promozione nel roster principale della WWE. La notizia arriva dopo le recenti voci che vedevano già Trick Williams e Lola Vice in lizza per un approdo a RAW o SmackDown, ma ora anche D’Angelo si è ufficialmente inserito nella conversazione.Nel corso della sua carriera a NXT, D’Angelo ha costruito un palmarès di tutto rispetto: ha conquistato l’NXT North American Champion battendo Oba Femi nell’ottobre 2024, detenendo la cintura per 147 giorni prima di cederla a Shawn Spears nell’episodio di NXT del 4 marzo. Inoltre, è stato due volte campione di coppia NXT insieme a Stacks Lorenzo e ha anche vinto la Heritage Cup. Zonawrestling.net - WWE: Possibile promozione per Tony D’Angelo, main roster sempre più vicino Leggi su Zonawrestling.net Un altro talento di NXT potrebbe essere pronto per il grande salto e questa volta si tratta proprio di “The Don” in persona.Secondo quanto riportato da Cory Hays di Bodyslam,sarebbe tra i nomi presi in considerazione per unanelprincipale della WWE. La notizia arriva dopo le recenti voci che vedevano già Trick Williams e Lola Vice in lizza per un approdo a RAW o SmackDown, ma ora anchesi è ufficialmente inserito nella conversazione.Nel corso della sua carriera a NXT,ha costruito un palmarès di tutto rispetto: ha conquistato l’NXT North American Champion battendo Oba Femi nell’ottobre 2024, detenendo la cintura per 147 giorni prima di cederla a Shawn Spears nell’episodio di NXT del 4 marzo. Inoltre, è stato due volte campione di coppia NXT insieme a Stacks Lorenzo e ha anche vinto la Heritage Cup.

