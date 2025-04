Zonawrestling.net - WWE: NXT noir, Tony D prende il controllo, Adriana al sicuro, ma dov’è Luca?

La WWE ha aggiunto un ulteriore strato di mistero alla situazione diCrusifino, e ora ancheè stata messa da parte. Dopo il tradimento di Channing “Stacks” Lorenzo nei confronti di The Family a Stand & Deliver, gli eventi hanno preso una piega oscura durante l’episodio di NXT del 22 aprile.ha incontrato Stacks nel deserto, ha cercato di fare pace, ma ha concluso la scena sussurrando “Oh ca**o.” prima che lo schermo diventasse improvvisamente nero."Do you know why I invited you out here?"What is going on with @StacksWWE and @Crusifino?!?#WWENXT pic.twitter.com/5kROCp672b— WWE (@WWE) April 23, 2025 E non è finita qui. Poco dopo, la WWE ha trasmesso un altro segmento in cuiD’Angeloda parte per darle una notizia inquietante: nessuno ha più notizie dida ore.