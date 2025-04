Zonawrestling.net - WWE: Joe Hendry si inserisce nella corsa al titolo NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Come spesso accade quando la WWE mette in scena uno show speciale, soprattutto nel post-Stand & Deliver, l’imprevedibilità è dietro l’angolo, e l’episodio di NXT della snotte non ha fatto eccezione. Tra le sorprese della serata, Joe, che ha fatto un’apparizione inaspettata: dopo essere stato l’avversario a sorpresa di Randy Orton a WrestleMania 41, vedere il campione mondiale TNA sul palcoscenico di NXT è stato un momento di grande impatto. E il pubblico continua a parlare di lui.Oba Femi è salito sul ring per rivolgersi all’NXT Universe dopo aver difeso con successo ila Stand & Deliver."I took their dreams, I set it ablaze, and I burnt it to ashes, and I told them to wake up!"@Obaofwwe says he gave both @WWEJeVonEvans AND @trickwilliams a reality check at #StandAndDeliver.