Wta 1000 Madrid ok Raducanu e Sakkari out Pavlyuchenkova

1000 di Madrid. Maria Sakkari soffre ma la spunta in due set sulla cinese Xinyu Wang. 6-4 7-6(7) il punteggio in favore della tennista greca, che si è trovata sotto di un break nel primo parziale e nel tie-break del secondo ha dovuto annullare un set point (sul 7-6), ma è riuscita con un buon colpo di coda ad evitare il terzo set. Nel complesso prova sufficiente di Sakkari, che ha dimostrato diverse criticità nel corso della partita, ma deve cercare di uscire da Madrid con un buon bottino di punti per togliersi da una scomoda posizione n.94 della classifica Wta (live ranking). Al secondo turno affronterà la polacca Magda Linette, testa di serie numero 29. Buon esordio anche per Emma Raducanu, che è uscita indenne dall’incontro con l’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Leggi su Sportface.it In archivio la terza giornata del Wtadi. Mariasoffre ma la spunta in due set sulla cinese Xinyu Wang. 6-4 7-6(7) il punteggio in favore della tennista greca, che si è trovata sotto di un break nel primo parziale e nel tie-break del secondo ha dovuto annullare un set point (sul 7-6), ma è riuscita con un buon colpo di coda ad evitare il terzo set. Nel complesso prova sufficiente di, che ha dimostrato diverse criticità nel corso della partita, ma deve cercare di uscire dacon un buon bottino di punti per togliersi da una scomoda posizione n.94 della classifica Wta (live ranking). Al secondo turno affronterà la polacca Magda Linette, testa di serie numero 29. Buon esordio anche per Emma, che è uscita indenne dall’incontro con l’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 7-6(4) 6-4.

