Wonder la storia vera dietro il film con Julia Roberts

Wonder: la storia vera dietro il film con Julia RobertsWonder (qui la recensione) della Lionsgate racconta la storia ispiratrice di un ragazzino con una rara deformità facciale e, per via di questa paricolare storia, non si può fare a meno di chiedersi se il film sia basato su una vicenda vera o se sia completamente inventato. Ma andiamo con ordine. Questo lungometraggio drammatico del 2017, diretto da Stephen Chbosky e adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio, ha come protagonista Jacob Tremblay nel ruolo del suddetto bambino, Auggie. Egli è nato con la sindrome di Treacher Collins e di conseguenza fatica a inserirsi per via del suo particolare viso.La madre del personaggio di Tremblay, interpretata da Julia Roberts, lo ha pertanto educato a casa per la maggior parte della sua vita e Auggie indossa spesso un casco da astronauta quando esce per nascondere il suo volto. Leggi su Cinefilos.it : lailcon(qui la recensione) della Lionsgate racconta laispiratrice di un ragazzino con una rara deformità facciale e, per via di questa paricolare, non si può fare a meno di chiedersi se ilsia basato su una vicendao se sia completamente inventato. Ma andiamo con ordine. Questo lungometraggio drammatico del 2017, diretto da Stephen Chbosky e adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio, ha come protagonista Jacob Tremblay nel ruolo del suddetto bambino, Auggie. Egli è nato con la sindrome di Treacher Collins e di conseguenza fatica a inserirsi per via del suo particolare viso.La madre del personaggio di Tremblay, interpretata da, lo ha pertanto educato a casa per la maggior parte della sua vita e Auggie indossa spesso un casco da astronauta quando esce per nascondere il suo volto.

