Wall Street chiude in rialzo Dow Jones 107 Nasdaq 250

rialzo a Wall Street, che ha moderato la dinamica rispetto al rally delle contrattazioni mattutine. A fine sessione il Dow Jones segna più 1,07 per cento, l'S&P 500 più 1,67 per cento e il Nasdaq ha chiuso in rialzo del 2,50 per cento. Ieri il presidente usa Donald Trump ha negato di voler cacciare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dopo diversi giorni in cui ne ha duramente criticato la conduzione della politica monetaria. Nel frattempo, secondo diversi indiscrezioni di Stampa, che non trovano conferme ufficiali presso la Casa Bianca, gli Usa potrebbero ridimensionare i dazi commerciali sulle importazioni verso la Cina. L'oro prosegue nella dinamica di correzione al ribasso, con un meno 3,3% dell'oncia a 3.305 dollari dopo i rialzi delle passate sedute.

