Volontari in azione per ripulire parco Perotti raccolte 20 buste di rifiuti

Volontari e consiglieri del Municipio 1 di Bari hanno effettuato un clean-up nella zona del parco Perotti di Bari, con l'obiettivo di pulire l'area dai rifiuti.

Questa domenica i Ministri Volontari di Scientology e i volontari della moschea Rahma di Padova si sono uniti per il primo di una serie di interventi di raccolta rifiuti e riqualificazione urbana nel quartiere Ponte di Brenta.

Duecento volontari, novanta unità cinofile costituite dai conduttori con i loro cani, quattrocento pasti cucinati in tre giorni.

