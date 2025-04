Volley femminile quando gioca l’Italia Le prime partite di Nations League e il cammino fino ai Mondiali

Volley femminile, in attesa della conclusione delle Coppe Europee, è già tempo di iniziare a pensare alla Nations League: per le azzurre il torneo sarà propedeutico ai Mondiali, in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia.l’Italia inizierà il proprio cammino in Nations League dal 4 all’8 giugno a Rio de Janeiro (Brasile), si sposterà dal 18 al 22 giugno ad Hong Kong (Cina) e concluderà le proprie fatiche dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Le Finali, invece, si svolgeranno dal 23 al 27 luglio in sede da definire.Volley, tutto in una notte! Chi va in finale tra Perugia e Civitanova?GIRONI Nations League Volley femminileWeek 1 (4-8 giugno)Pool a Ottawa (Canada): Giappone, Canada, Paesi Bassi, Repubblica Dominicana, Serbia, Bulgaria. Oasport.it - Volley femminile, quando gioca l’Italia? Le prime partite di Nations League e il cammino fino ai Mondiali Leggi su Oasport.it Archiviata la stagione nazionale di, in attesa della conclusione delle Coppe Europee, è già tempo di iniziare a pensare alla: per le azzurre il torneo sarà propedeutico ai, in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia.inizierà il proprioindal 4 all’8 giugno a Rio de Janeiro (Brasile), si sposterà dal 18 al 22 giugno ad Hong Kong (Cina) e concluderà le proprie fatiche dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Le Finali, invece, si svolgeranno dal 23 al 27 luglio in sede da definire., tutto in una notte! Chi va in finale tra Perugia e Civitanova?GIRONIWeek 1 (4-8 giugno)Pool a Ottawa (Canada): Giappone, Canada, Paesi Bassi, Repubblica Dominicana, Serbia, Bulgaria.

