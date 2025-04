Volley femminile la piombinese Fahr ancora campionessa d’Italia con Conegliano

Leggi su Corrieretoscano.it

La Prosecco Doc Imocoè ormai nella storia. La squadra veneta ha conquistato l’ottavo titolo nazionale, il settimo consecutivo, battendo con un netto 3-0 la VeroMilano e confermando,una volta, di essere la formazione più dominante che ilitaliano abbia mai conosciuto. Una dinastia, quella delle “Pantere”, che non conosce interruzioni: 18 trofei nazionali consecutivi – sei Scudetti, sei Coppe Italia e sei Supercoppe – e una superiorità che rasenta la perfezione. Un successo corale, costruito su talento, solidità e continuità, ma anche su singole certezze come quella portata in dota dalla centrale originaria di Piombino Sarah: centrale classe 2001 e dal 2020 punto fermo della squadra. “Sono al settimo cielo – ha detto raggiante a fine gara, festeggiando il suo quinto tricolore personale –.