Villetta di Torre Faro rotta altalena attrezzata anche per bimbi disabili

altalena alla Villetta di Torre Faro, adatta anche per bambini disabili, è stata rotta da ignoti e rappresenta un pericolo. I cittadini hanno segnalato il caso al Comune per gli interventi di ripristino. Messinatoday.it - Villetta di Torre Faro, rotta l'altalena attrezzata anche per bimbi disabili Leggi su Messinatoday.it L'alladi, adattaper bambini, è statada ignoti e rappresenta un pericolo. I cittadini hanno segnalato il caso al Comune per gli interventi di ripristino.

Come scrive msn.com: Ancora vandali nella villetta di Torre Faro - Messina. Danneggiata di nuovo un'altalena per bambini con disabilità The post Ancora vandali nella villetta di Torre Faro appeared first on Tempostretto.