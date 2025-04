VIDEO Sciopero e corteo contro il rischio di privatizzazione i lavoratori di Ambiente si fermano per 24 ore

Il 28 aprile nessun rifiuto sarà ritirato a Pescara e in tutti i comuni serviti da Ambiente: per l'intera giornata i lavoratori sciopereranno nell'arco di tutti i turni previsti. L'ipotesi che dopo il tavolo in prefettura contro quel rischio di parziale privatizzazione che ha scatenato la protesta.

