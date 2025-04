VIDEO IN – Inter Milan pullman interista appena arrivato a San Siro

Inter questa sera sarà protagonista contro il Milan, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel frattempo a San Siro è arrivato il pullman nerazzurro, tra i cori di incoraggiamento dei tifosi Interisti. Di seguito il VIDEO catturato dall’inviato di Inter-News.it a San Siro, Onorio Ferraro.IN BALLO UNA FINALE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 21.00, scende in campo a San Siro per sfidare il Milan di Sergio Conceicao. Una sfida mai banale quella tra nerazzurri e rossoneri, ancor di più quando in palio c’è la finalissima della Coppa Italia, che si giocherà all’Olimpico il prossimo 14 maggio. Lautaro Martinez e compagni infatti, dopo l’1-1 dell’andata vanno a caccia della terza finale di Coppa Italia negli ultimi quattro anni di gestione Inzaghi. Di seguito l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro, ripreso dall’inviato di Inter-News. Inter-news.it - VIDEO IN – Inter-Milan, pullman interista appena arrivato a San Siro Leggi su Inter-news.it L’questa sera sarà protagonista contro il, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel frattempo a Sanilnerazzurro, tra i cori di incoraggiamento dei tifosiisti. Di seguito ilcatturato dall’inviato di-News.it a San, Onorio Ferraro.IN BALLO UNA FINALE – L’di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 21.00, scende in campo a Sanper sfidare ildi Sergio Conceicao. Una sfida mai banale quella tra nerazzurri e rossoneri, ancor di più quando in palio c’è la finalissima della Coppa Italia, che si giocherà all’Olimpico il prossimo 14 maggio. Lautaro Martinez e compagni infatti, dopo l’1-1 dell’andata vanno a caccia della terza finale di Coppa Italia negli ultimi quattro anni di gestione Inzaghi. Di seguito l’arrivo delnerazzurro a San, ripreso dall’inviato di-News.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Feyenoord-Inter, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis); Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A: Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1 e Juventus-Lecce 2-1. VIDEO; Manca un rigore su Thuram, 3 gol annullati: cosa è successo in Milan-Inter; Supercoppa, Inter-Milan 2-3. I rossoneri vincono in rimonta - Il Milan alza la Supercoppa al cielo (Video).