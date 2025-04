VIDEO Derby Inter Milan i tifosi scaldano l’atmosfera fuori San Siro PM NEWS

tifosi del Milan, fuori San Siro, scaldano l'atmosfera in vista del Derby di stasera contro l'Inter alle ore 21:00: il VIDEOUna parte della Curva Sud del Milan si è radunata fuori dallo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, per sostenere la squadra con cori e passione. Questi i cori del tifo rossonero prima del Derby Inter-Milan, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-25. Pianetamilan.it - VIDEO, Derby Inter-Milan: i tifosi scaldano l’atmosfera fuori San Siro | PM NEWS Leggi su Pianetamilan.it delSanl'atmosfera in vista deldi stasera contro l'alle ore 21:00: ilUna parte della Curva Sud delsi è radunatadallo Stadio Giuseppe Meazza di San, per sostenere la squadra con cori e passione. Questi i cori del tifo rossonero prima del, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-25.

