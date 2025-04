Viabilità Roma Regione Lazio del del 23 04 2025 ore 19 40

Regione Lazio sul Raccordo Anulare un incidente in esterna causa code tra Laurentina e l'abbia Per il resto la circoLazione è regolare mentre sulla via del mare Ci sono code per traffico intenso tra raccordo Vitinia verso Ostia code sulla Colombo via Di Mezzocammino e via di Acilia sempre verso Ostia su via dei Laghi code altezza aeroporto di Ciampino verso Marino sulla Casilina code a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio infine sul sia code per traffico intenso tra la storta e Tomba di Nerone anche qui nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

