Viabilità Roma Regione Lazio del del 23 04 2025 ore 19 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellasul raccordo due incidenti in esterna causano code tra laFiumicino e via del mare è più avanti tra Ardeatina e Prenestina in internal code a tratti per traffico intenso tra Nomentana e casina sulla diramazioneSud code per traffico intenso tra Torvergata e raccordo verso quest'ultimo è sulla via del mare code per traffico intenso tra Raccordo Anulare e Vitinia in direzione Ostia code anche sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia sempre verso Ostia e chiudiamo con le consolari sull'Appia si sta in coda per traffico intenso tra via dei Laghi Nettunense verso quest'ultima sulla Casilina code a tratti tra Tor Bella Monaca e finocchio fine sulla caccia code per traffico intenso tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della