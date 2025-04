Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellai vetri di sosta e chiusura al traffico nell'area del Vaticano la morte di papa Francesco potenziato il dispositivo di controllo del territorio in vista della flusso di migliaia di fedeli Che renderanno omaggio al Santo Padre chiuso al traffico Borgo Santo Spirito via Porta Angelica è largo di Porta Cavalleggeri per volare l'afflusso verso San Pietro potenziato il servizio di 11 linee bus zona si ricorda che l'aria può essere raggiunta anche con la metro a delle stazioni di Cipro e Ottaviano o con le linee regionali fl1 fl3 fl5 ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna si segnalano rallentamenti tra casa e c'ha L'aria è più avanti tra Nomentana e Prenestina in esterna invece auto incontrata Ardeatine la diramazioneSud cose anche nel Urbano della A24-teramo nei pressi di Portonaccio in direzione della tangenziale est a casa di un veicolo in panne passiamo autostrade code sullaNapoli altezza Valmontone in direzione diin entrata versosulla Salaria Concordia fonte di papà è tenuta Santa Colomba cose per incidente anche sulla Ardeatina sempre in direzionetra Castel di Leva il raccordo anulare da dare autolinee Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della