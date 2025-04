Via libera al Amusement park la giunta dà ok per costruire i condomini al posto del parco abbandonato

Amusement park. Il progetto, dopo aver superato la verifica ambientale, ha ottenuto l'ok della giunta per il nuovo piano attuativo, che prevede in quell'area abbandonata 4 condomini da 3 piani. L'area abbandonata tra Guizza e Albignasego, in via.

