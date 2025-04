Veriano Luchetti 13 anni fa moriva il grande tenore di Tuscania

anni dalla scomparsa di Veriano Luchetti, un tenore che ha inorgoglito non solo la Tuscia e che meriterebbe di essere ricordato più di quanto non avvenga ora. Era il 23 aprile del 2012 quando l’artista originario di Tuscania se ne andava a 73 anni, lasciando un’impronta. Viterbotoday.it - Veriano Luchetti, 13 anni fa moriva il grande tenore di Tuscania Leggi su Viterbotoday.it Sono già passati 13dalla scomparsa di, unche ha inorgoglito non solo la Tuscia e che meriterebbe di essere ricordato più di quanto non avvenga ora. Era il 23 aprile del 2012 quando l’artista originario dise ne andava a 73, lasciando un’impronta.

