Venezia Milan niente ticket d accesso per i tifosi che vanno direttamente allo stadio

Venezia Fc ha diffuso alcuni chiarimenti per i tifosi in vista del match di domenica 27 aprile, ore 12.30, che cade in una giornata in cui è previsto (dalle 8.30 alle 16.00) il "contributo d'accesso" per accedere al centro di Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. Veneziatoday.it - Venezia-Milan, niente ticket d'accesso per i tifosi che vanno direttamente allo stadio Leggi su Veneziatoday.it IlFc ha diffuso alcuni chiarimenti per iin vista del match di domenica 27 aprile, ore 12.30, che cade in una giornata in cui è previsto (dalle 8.30 alle 16.00) il "contributo d'" per accedere al centro di.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.

