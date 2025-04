Venerdì alle 20 la chiusura della bara del Papa

Venerdì prossimo, 25 aprile, alle ore 20.00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. Lo annuncia il maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli. Quotidiano.net - Venerdì alle 20 la chiusura della bara del Papa Leggi su Quotidiano.net prossimo, 25 aprile,ore 20.00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il ritodiFrancesco. Lo annuncia il maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli.

